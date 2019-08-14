«Иран придает большое значение усилиям по расширению отношений и сотрудничества Азербайджаном». Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщается на официальном сайте главы ИРИ.

К счастью, мы наблюдаем положительный рост сотрудничества, добавил он.

По мнению иранского президента, обмен визитами иранских и азербайджанских официальных лиц является эффективным инструментом для расширения отношений и выразил надежду, что процесс выполнения соглашений между двумя странами ускорится.

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«Азербайджанская Республика всегда была дружественной и братской страной для Ирана, и эта дружба между двумя странами будет еще более углубляться», — сказал Роухани.

В свою очередь, И. Алиев отметил, что иранско-азербайджанские отношения и сотрудничество растут, что является результатом регулярных и ответственных усилий, предпринимаемых Тегераном и Баку.

«Нет никаких сомнений в том, что отношения между двумя странами и народами будут лучше, чем раньше и развиваться», — добавил И.Алиев.

Minval.az