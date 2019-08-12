Иран выступает против строительства газопровода в Каспийском море, так как он может нанести серьезный ущерб экологии региона, заявил представитель National Gas Company (Иран) Бехруз Намдари. Ранее с аналогичную позицию неоднократно озвучивала российская сторона.

«Строительство газопровода с востока на запад Каспийского моря может нанести сильный ущерб экологии региона…. Иран выступает против его строительства», — заявил Намдари, выступая на Каспийском экономическом форуме. Его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что Иран предлагает соседям пользоваться его инфраструктурой — газопроводами и терминалами — для поставки газа на мировые рынки.

Данное заявление прозвучало на фоне сообщения о том, что в понедельник Евросоюз возобновил переговоры с Ашхабадом об участии в финансировании строительства Транскаспийского газопровода в Азербайджан.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял ранее, что Баку готов рассмотреть возможность транзита через свою территорию газа с восточной части Каспийского моря.

Проект Транскаспийского газопровода предполагаемой мощностью от 10 до 30 млрд кубометров газа в года, планируется проложить по дну Каспийского моря до Баку, где он будет присоединен к системе трубопроводов Южный газовый коридор. Это позволит туркменскому «голубому топливу» достигнуть Европы через Трансанатолийский (TANAP) трубопроводы Трансадриатический (TAP).

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