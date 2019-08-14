Грузинский премьер Мамука Бахтадзе заявил о строительстве новой скоростной объездной магистрали по направлению к границе с Россией.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, реализация проекта начнется до конца этого года.

«Проект исторического значения будет подписан через несколько дней, и к концу года начнется строительство магистрали Коби-Гудаури вместе с тоннелем», — заявил Бахтадзе.

Он добавил, что магистраль станет одним из самых длинных туннелей и одним из наиболее сложных инженерных сооружений на европейской территории.

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