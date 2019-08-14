Творог обладает таким органическим соединением, как метионин. Поступление этой аминокислоты в организм ученые связывают с более надежной защитой от развития раковых опухолей, сообщает «МедикФорум».

Питание не лечит рак, однако оно является существенным фактором влияния на укрепление или ослабление здоровья у человека. Специалисты считают, что употребление творога может быть очень полезным в плане профилактики рака.

Медики отмечают, что активизацию злокачественных клеток в организме человека, их стремление скапливаться и образовывать опухоли, могут провоцировать различные обстоятельства, в том числе наследственная предрасположенность, стресс, экологическая обстановка, образ жизни. Но некоторые вещества не дают раковым клеткам становиться активными и распространяться по телу.

К числу таких веществ, по их словам, относится и метионин — незаменимая аминокислота, не синтезируемая организмом и получаемая только с пищей. Эксперты подчеркивают: метионин жизненно важен для нормального функционирования обменных процессов, а также для защиты человеческого организма от токсинов, и разрушения клеток, что особенно актуально, когда речь заходит о защите от раковых опухолей. Данное вещество оберегает целостность здоровых клеток и останавливает рост поврежденных, который грозит мутациями, ведущими к возникновению рака.

Таким образом, употребление творога, содержащего метионин, помогает снизить риск развития онкологического заболевания. В частности, было установлено, что люди с высокими концентрациями метионина в крови на 50 процентов понижают свой личный риск заболеть раком легких.

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