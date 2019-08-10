

Грузия, Турция и Азербайджан договорились активизировать сотрудничество в области производства фундука.

Соответствующую декларацию стороны оформили в пятницу в Турции, сообщает пресс-служба Минсельхоза Грузии.

Подписи под документом поставили министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили, а также его коллеги из Турции и Азербайджана — Бекир Пакдемирли и Инам Керимов. Как отмечают в грузинском ведомстве, для трех стран фундук является важным экспортным аграрным продуктом.

Главные цели нового формата трехстороннего сотрудничества – это повышение производства и качества орехов, максимальное использование научного потенциала для увеличения урожайности, обеспечение технического и технологического сотрудничества.

Minval.az