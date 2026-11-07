Некоторые советники президента США Дональда Трампа полагают, что у него остаётся всё меньше времени для возобновления масштабных боевых действий против Ирана, сообщает NBC News со ссылкой на двух американских чиновников.

По данным телеканала, они призывают американского лидера действовать до того, как в январе приступит к работе новый состав конгресса.

В связи с этим, по их мнению, решение о возможном возобновлении военной операции Трампу необходимо принять в течение ближайших недель.

Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон ведёт диалог с Тегераном.