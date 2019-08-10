В Баку полиция провела рейды против уличной торговли.

В ходе рейдов была устранена антисанитарная обстановка и уличная торговля в Ясамальском районе у входа-выхода станций метрополитена «Элмляр Академиясы» и «Иншаатчылар», на пешеходных переходах, автобусных остановках и на улицах.

Говоря о чистке, проведенной полицией на территории, жители столицы выразили удовлетворение проделанной работой. Население приветствовало профилактические мероприятия полиции, направленные на обеспечение юридического права на территории, передает агентство АПА.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУП города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев, каждый житель столицы должен чутко реагировать на антисанитарную обстановку, создаваемую уличной торговлей, внося свой вклад в обеспечение юридического права, соблюдать элементарные нормы, торговля должна вестись только в установленных местах.





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