Согласно предварительной информации, в 14:00 по местному времени в 14 километрах к юго-западу от Загатальской станции на территории Загаталы вновь были зафиксированы подземные толчки.

Как сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Академии наук, землетрясение не ощущалось.

Отметим, что сегодня в 11:35 в 18 километрах к юго-западу от Загатальской станции на территории Загаталы было зарегистрировано землетрясение.

В эпицентре оно ощущалась силой в 6 баллов, в прилегающих районах — в 3-5 баллов, передает Тренд.

Minval.az