11 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но утром на некоторых территориях возможны кратковременные дожди. Сильный северо-западный ветер к вечеру стихнет.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23, днем — 25-28 градусов тепла, в Баку ночью 21-23, днем — 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление с 753 поднимется до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность составит 60-70%, передает агентство АПА.

Прогноз погоды на Абшеронских пляжах: будет дуть сильный северо-западный ветер.

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 23-24 градуса тепла. На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шыхово) температура морской воды составит 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Но в некоторых горных и предгорных районах ожидаются дожди, местами интенсивного характера, грозы, град. Западный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 17-22, днем — 30-35 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем — 16-21 градус тепла.

Minval.az