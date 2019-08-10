Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Паравакар Иджеванского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гушчу Айрым и на безымянных высотах на территории Газахского района, передает Тренд.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Юсифджанлы Агдамского района, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

Minval.az