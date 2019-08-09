10 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23, днем — 30-35 градусов тепла, в Баку ночью 21-23, днем — 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 50-55%.

На Абшеронских пляжах северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром.

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 23-24 градуса тепла. На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шыхово) температура морской воды составит 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Но в некоторых горных районах ожидаются дожди, грозы, град. Восточный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем — 31-36 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем — 20-25 градусов тепла.

Minval.az