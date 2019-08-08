9 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако, в первую половину дня в некоторых частях полуострова возможны дожди. Северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-23, днем 27-30 градусов тепла, в Баку ночью будет 21-23, днем 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 763 мм до 759 мм ртутного столба, относительная влажность составит 65-75%.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) — 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана 9 августа преимущественно пройдет без осадков, однако в некоторых северных и восточных районах возможны грозы и дожди. На отдельных территориях осадки примут интенсивный характер, есть вероятность града. Ночью температура воздуха составит 18-23, днем 30-35 градусов тепла, в горах ночью будет 10-15, днем 19-24 градуса тепла.

Minval.az