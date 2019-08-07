В Исмаиллинском районе пропала  мать  троих детей.

Согласно сообщению Репорт,  жительница села Галынджак,  Бадалова Парвана Рафаэль гызы
28 июля,  около трех  часов ночи, покинула свой дом, забрав с собой 4-летнего  сына Исмаила
Бадалова.

О том, что женщина ушла из дома, члены семьи узнали только утром.

При этом упоминается, что покидая дом, Парвана Бадалова взяла  с собой  удостоверение личности и свидетельство о браке.

Бадалова вышла  замуж в 2007-ом году, у нее трое  детей. Всех, кто ее видел  или знает ее местонахождения, просят позвонить по телефону 051-354-35-04 или  102.

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