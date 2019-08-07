В Исмаиллинском районе пропала мать троих детей.

Согласно сообщению Репорт, жительница села Галынджак, Бадалова Парвана Рафаэль гызы

28 июля, около трех часов ночи, покинула свой дом, забрав с собой 4-летнего сына Исмаила

Бадалова.

О том, что женщина ушла из дома, члены семьи узнали только утром.

При этом упоминается, что покидая дом, Парвана Бадалова взяла с собой удостоверение личности и свидетельство о браке.

Бадалова вышла замуж в 2007-ом году, у нее трое детей. Всех, кто ее видел или знает ее местонахождения, просят позвонить по телефону 051-354-35-04 или 102.

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