8 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в некоторых местах дождь. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем — 27-29 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем — 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит — 60-70%.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром.

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 23-24 градуса тепла. На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шыхово) температура морской воды составит 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Но ночью и вечером в некоторых северных и восточных районах ожидаются дожди, местами интенсивного характера, грозы, град. Восточный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 18-23, днем — 30-35 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем — 15-20 градусов тепла.

Minval.az