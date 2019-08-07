7 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового административного здания Исполнительной власти Пираллахинского района.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Также Ильхам Алиев принял участие в открытии паркового комплекса «Мирвари».
Кроме того, Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии новопостроенного Центра молодежи и нового административного здания Пираллахинской районной организации ПЕА.