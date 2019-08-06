Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) прокомментировало заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает МИД Азербайджана, выступая 5 августа на открытии т.н. «панармянских игр» в городе Ханкенди Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, в настоящее время находящегося под оккупацией вооружённых сил Армении, премьер-министр Армении озвучил совершенно далёкие от реальности популистские заявления, что продемонстрировало степень его неосведомлённости о происходящем в регионе и мире в целом и слабости как политика.

Несмотря на то, что его заявления в основном были предназначены для внутренней аудитории, это не даёт ему никакого основания совершать аннексионистские выпады в отношении Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики.

Агрессивные заявления премьер-министра Армении входят в явное противоречие с духом и сутью ведущихся долгие годы переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в том числе с обсуждениями, прошедшими в ходе последних встреч между Арменией и Азербайджаном.

Это также является большим ударом по переговорному процессу, ведущемуся при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Подобные высказывания политического руководителя Армении, абсолютно чуждые предмету многолетних переговоров, не соответствуют озвучиваемым самой Арменией призывам к «исключительно мирному разрешению конфликта». Выступление Н.Пашиняна в Ханкенди вскрыло его истинное лицо.

Вся международная общественность признаёт суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ, включая Нагорно-Карабахский регион и прилегающие к нему районы. Однозначная поддержка территориальной целостности нашей страны отражена как в соответствующих резолюциях СБ ООН, решениях и резолюциях других международных организаций, так и в многочисленных документах, принятых на двусторонней основе.

Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих территорий и продолжит свои усилия по освобождению наших захваченных земель и обеспечению возвращения на них насильственно изгнанных оттуда вынужденных переселенцев.

Руководство страны, имеющей действительное намерение к развитию и прогрессу, не должно, прячась за агрессивной политикой, преследовать иллюзорные цели и на предстоящие 30 лет, напротив – оценивая существующую ситуацию, ему следовало бы устремиться к достижению более реалистических результатов путём нормализации отношений с соседними странами на основе уважения к международному праву. Видимо, нынешнее руководство Армении посредством пустых посулов занято самообманом и введением в заблуждение народа Армении.

Ответственность за всю напряжённость в регионе, нарушение фундаментальных прав сотен тысяч людей, ставших жертвами политики этнических чисток, нанесение удара по урегулированию конфликта мирным путём и сложившуюся таким образом обстановку всецело лежит на Армении.

Minval.az