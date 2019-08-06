Администратор дома торжеств «Лейла», расположенного по адресу город Баку, Насиминский район, 9-й микрорайон, улица Мир Джалала, 11, совершил мошенничество в отношении лиц, желающих провести там свадьбы.

Об этом Report сообщили лица, которые хотели устроить во дворце торжеств свадьбу.

Сообщается, что администратор дворца торжеств по имени Акиф взял задаток у около 100 лиц, желающих провести там свадебное торжество в июне, июле и августе, и назначил дату проведения мероприятия. После он сбежал с полученными деньгами.

Дворец торжеств в середине июля закрылся на 10 дней, после чего начав функционировать как зал для проведения траурных церемоний.

По словам лица, чья свадьба была назначена на 4 августа во дворце торжеств «Лейла», за 10 дней до свадьбы он посетил дворец торжеств и забрал заказанные пригласительные. Однако через день, когда понадобились дополнительные пригласительные, и он вновь посетил дом торжеств, был поражен увиденным: «Я увидел, что во дворце торжеств проходит траурное мероприятие, сидит молла и читает «Ясин». Я спросил в чем дело? Мне сказали, что вот уже неделю, как это место осуществляет деятельность в качестве зала для проведения траурных церемоний. Я поинтересовался и узнал, что администратор дворца по имени Акиф, который взял задаток у меня и у еще около 100 человек, сбежал с деньгами».

Потерпевший добавил, что перед дворцом убрана надпись «дворец торжеств», вместо нее написано «церемониальный зал»: «Внутренность дворца подготовлена в соответствии с убранством церемониального зала. Работающие там мастера сообщают, что ежедневно во дворец приходит около 10 лиц, которые должны были провести свадьбу. Владелец здания узнал о случившемся после исчезновения администратора. Два месяца назад он потребовал у администратора прекратить приемы заказов на проведение свадеб и вернуть полученные задатки. Администратор же сбежал».

Неизвестно, обратились ли потерпевшие в правоохранительные органы.

Minval.az