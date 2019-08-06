7 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но утром на некоторых территориях вероятны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24, днем — 27-30 градусов тепла, в Баку ночью 22-24, днем — 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 60-70%.

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 23-24 градуса тепла. На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шыхово) температура морской воды составит 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Но ночью и утром в некоторых северных и восточных районах ожидаются дожди, местами интенсивного характера, грозы, град. Восточный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем — 33-38 градусов тепла, в горах ночью 12-17, днем — 21-26 градусов тепла.

Minval.az