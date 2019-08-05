В Губе произошла кража.

Как говорится в сообщении пресс-службы МВД, житель села Владимировка Губинского района Алишанов Керим обратился в отдел полиции Губинского района с заявлением, где указывал, что из его частного дома при неизвестных обстоятельствах украли 47 тыс. долларов США.

В связи с информацией в районном отделе полиции была создана оперативная группа и проведен осмотр места происшествия. В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что кражу совершил сын потерпевшего 18-летний Алишанов Роял.

Во время предварительного допроса Р.Алишанов признался в содеянном. Р.Алишанов сообщил, что крал деньги частями в разное время.

По факту ведется расследование.

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