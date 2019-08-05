Сотрудники Отдела государственной дорожной полиции Бинагадинского районного управления полиции задержали водителя, нарушавшего общественный порядок, совершая автохулиганство.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, сотрудники дорожной полиции дали указание остановиться находившемуся за рулем автомобиля марки İnfiniti FX 35 (99 SP 502) жителю Агдамского района Алиеву Логману Рамиз оглу. Однако водитель продолжил путь, не остановив транспортное средство. При этом водитель неоднократно нарушил правила дорожного движения, совершая автохулиганство и нарушая покой населения.

При его задержании выяснилось, что он водил автомобиль, не имея на это право. В отношении водителя в отделе государственной дорожной полиции был составлен административный протокол, собранные материалы были переданы в Бинагадинский районный суд.

Решением суда по статьям Кодекса административных правонарушений 511.1 (автохулиганство) и 332.2 (управление транспортным средством без права вождения) Логман Алиев был лишен права вождения транспортным средством на 1 год и оштрафован на 500 манатов.

Отметим, с учетом того, что совершивший автохулиганство Л.Алиев является инвалидом второй группы и искренне раскаялся в содеянном, решением суда он не был арестован в административном порядке.

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