Президент Ирана Хасан Роухани и министр иностранных дел Мухаммед Джавад Зариф совершат визит в Азербайджан.

Об этом АПА сообщил Мухаммед Джавад Зариф.

Джавад Зариф отметил, что он вместе с президентом Ирана приедет в Азербайджан для участия в XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов движения неприсоединения, который будет проведен 25-26 октября в Баку.

«Иран поддерживает отношения с Азербайджаном на очень высоком уровне. Наша страна будет представлена на самом высоком уровне на XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов движения неприсоединения, который будет проведен 25-26 октября в Баку», — подчеркнул иранский министр.

Minval.az