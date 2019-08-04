Врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр заявила, что, если спортивная обувь неправильно подобрана, это может привести к дискомфорту, болям, травмам во время упражнений и заболеваниям. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на MedicalXpress.

По словам врача, перед приобретением обуви для бега нужно проконсультироваться с ортопедом. Нужно учесть таким особенности, как изгиб стопы, стиль бега, распределение веса во время физической активности и стиль бега. Покупать спортивную обувь нужно вечером, когда ноги немного отекают.

Роу-Бауэр заметила, что неправильно выбранная обувь может привести к судорогам, потере ногтей, подошвенному фасцииту и стрессовым переломам.

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