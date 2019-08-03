Чрезмерное употребление в пищу острого перца может в старости привести к деменции, полагают ученые Катарского университета и Университета Южной Австралии.

Как сообщает «Спутник» со ссылкой на сайт Университета Южной Австралии, в ходе проведенного эксперимента специалисты наблюдали за состоянием 4582 жителей Китая в период с 1991 по 2006 годы.

Когнитивные функции участников исследования, чей возраст был от 55 до 71 года, оценивались четырежды в течение с 1997 по 2006 годы. После оценки всех побочных факторов, выяснилось, что люди, которые ели больше 50 граммов перца чили в день, в два раза чаще жаловались на ухудшение памяти и когнитивных способностей. Примечательно, что данные стройных людей в этом смысле оказались хуже.

При этом ученые признались, что полученные ранее результаты показывали, перец чили полезен для нормализации массы тела и артериального давления.

Как известно, активным веществом в чили является капсаицин, он помогает ускорить обмен веществ, а также справиться со сжиганием жира. Вместе с тем ученые отмечают, что более детального изучения требует вопрос об уровне образования, который, естественно, тоже может влиять на когнитивные способности в старости.

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