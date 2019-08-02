На трассе Одесса-Киев под колесами автомобиля, водитель которого не справился с управлением, погибли женщина и мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию.

В полиции сообщили, что под колесами Mercedes погибла женщина, жительница Винницы и мужчина, гражданин Азербайджана.

«От полученных травм женщина с мужчиной погибли мгновенно. Водитель с травмами различной степени тяжести был госпитализирован», — говорится в сообщении.

Авария произошла в результате того, что водитель из Одессы не справился с управлением и выехал на встречную полосу, оказался на обочине, где пострадавший торговал арбузами.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий», — добавили в полиции.

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