Министр иностранных дел Армении неправильно понимает значение слова «стабильность».

В своем аккаунте в Твиттер написала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя слова главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна, который в интервью старшему исследователю Фонда Маршалла Джонатану Кацу назвал Армению «островом стабильности».

«Боюсь, что министр иностранных дел Армении неправильно понимает значение слова «стабильность». Как может агрессор, удерживающий под военной оккупацией земли другого государства и проводящий кровавые этнические чистки, быть «островком стабильности»?! В первую очередь нужно уважать международное право!», — написала Абдуллаева.

Minval.az