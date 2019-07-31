В России возбудили уголовное дело после пожара в тепличном комплексе в Кировской области, в результате которого погибли пять человек, сообщается на сайте СК РФ.

«По факту пожара, произошедшего в Шабалинском районе, в результате которого погибли пять, человек возбуждено уголовное дело … «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — говорится в сообщении.

Согласно данным СК, в ночь на 30 июля в Шабалинском районе в одном из деревянных двухэтажных строений произошел пожар. В огне погибли четыре человека: 23, 28, 54 и 62 лет. Еще один 24-летний молодой человек получил множественные ожоги и был госпитализирован, но в ночь на 31 июля скончался.

Глава диаспоры азербайджанцев Кировский области Эльнур Гусейнов заявил агентству «Репорт», что все погибшие — азербайджанцы.

Minval.az