Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что у совместной комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы должна быть возможность работать в спокойной обстановке, заявила пресс-спикер главы государства Хатия Моисцрапишвили на брифинге.

«Все согласны с тем, что Грузии нужны установленные границы для развития и для курса, который мы взяли. Соответственно, президент Грузии считает, что комиссии нужно дать возможность работать. Безусловно, ни у кого нет иллюзий, что это произойдет сегодня или завтра. Но у комиссии должна быть возможность работать в мирной и эффективной среде, чтобы достичь того результата, которого мы хотим достичь», — заявила Моисцрапишвили.

Minval.az