На российском информационно-аналитическом портале siapress.ru опубликована статья под заголовком «Человек Мира», посвященная нашему выдающемуся соотечественнику, азербайджанскому геологу, ведущему организатору геологоразведочных работ в Сибири и первооткрывателю сибирской нефти, доктору геолого-минералогических наук, члену-корреспонденту РАН Фарману Салманову.

В статье рассказывается о жизненном и профессиональном пути известного азербайджанского геолога.

«28 июля исполнилось бы 88 лет первооткрывателю нефти Западной Сибири Фарману Салманову. Для нас он как Ермак и даже лучше. Его именем назвали международный аэропорт в Сургуте. Но вот интересно, кем он был на самом деле – по сути? Азербайджанцем? Да, конечно. …Несомненно. И для нашей страны было честью вписать его имя в список Великих Имен России…», — пишет в начале своей статьи автор.

Затем в материале приводится подробная биография Фармана Салманова, в которой рассказывается о его семье и о том, как он оказался в Сибири.

«В 1954 Фарман Салманов окончил геологоразведочный факультет Азербайджанского индустриального института по специальности «горный инженер-геолог». По окончании института был направлен искать нефть в Кузбассе (1955-1957 годы). В Сургут он приехал в 1957 году, когда ему было всего 26 лет. Молодой парень, горячий, талантливый, свободолюбивый, ставящий начальство в тупик. Чего стоят хотя бы восемь похищенных барж, на которых экспедиция Салманова отправилась в Сургут. Руководству оставалось либо возбуждать уголовное дело, снимать с должности, либо позволить ему действовать. Выбрали второе.

— Шуму было много, мы уже связь отключили. С должности меня хотели снять, — вспоминал Фарман Салманов. — Но, в конце концов, разрешили остаться. Сначала ютились на вокзале вместе с женами и детьми. А 21 марта 1961 года, на мой любимый праздник Новруз байрамы, первая скважина в районе селения Мегион дала фонтан нефти. Я прыгал и кричал: «Мы победили!»

Потом была легендарная телеграмма Хрущеву: «Я нашел нефть. Вот так. Салманов».

Несмотря на все недостатки советского строя, именно здесь этот независимо мыслящий, талантливый и дерзкий человек титанического масштаба получает возможность реализовать себя в полной мере. Сделать блестящую карьеру, изменить облик Сибири, и, как считают специалисты, отодвинуть крах СССР на целых 20 лет», — говорится в статье.

Автор продолжает: «Фарман Салманов — прирожденный лидер. Он был авторитетным, уважаемым и любимым людьми руководителем. С чего бы 20 человек с семьями, оборудованием и мешками поехали с ним куда-то в ночь? На баржах, которые не приставали к берегу, чтобы не попасть в руки милиции? Потому что люди доверяли ему больше, чем себе. И были готовы за ним и в огонь и в воду.

Как руководитель Фарман Гурбанович за людей был горой, защищал подчиненных, помогал, заботился, никому никогда не отказывал. В 60-е он строил дома, школы, дворцы спорта, объекты культуры, за что неоднократно получал предупреждения о нецелевом расходовании средств. Благодаря Салманову появились Дворец культуры «Геолог», поликлиника «Геолог», санаторий «Геолог» с плавательным бассейном на минеральной воде.

Как сказано в одной статье: «Социальные проблемы для Салманова Ф.Г. были не менее важны, чем производственные. Фарман Гурбанович всеми доступными для него средствами заставлял начальников производственных объединений ускорить монтаж спортивно-оздоровительных комплексов (СОК). Он какими-то неимоверными усилиями в период всеобщего дефицита достал строительные материалы и оборудование для шести поселков геологов. А по тюменским объектам строительства, он лично объезжал все объекты, получал свежую информацию о состоянии дел, затем приглашал руководителей на доклад о ходе строительства. Руководители иногда сильно приукрашивали ситуацию, и надо было слышать «разборку» Фармана Гурбановича с ними».

«Фарман Салманов — величайший геолог всех времен и народов. Геологоразведчик с уникальным чутьем на нефть. С участием Фармана Салманова было открыто свыше 150 месторождений нефти и газа в Западной Сибири. Его же называют самым результативным геологом в мировой истории. Фарман Салманов – великий советский ученый, ученый с мировым именем, автор фундаментальных научных трудов. Им опубликовано более 160 научных статей и 10 монографий. …На самом деле, Фарман Салманов включал в себя это все и многое другое. Он был всесторонне развитой, реализованной, глобальной личностью, мыслящей за пределами наций, народов и огромной страны. Фарман Салманов воистину – Человек Мира, цивилизации. Гений, мечтающий о благоденствии всего человечества. Он способствовал глобальному прогрессу, и сегодня весь мир пользуется его изобретениями. Поэтому в нем было так много всего – ума, таланта, энергии, любви», — пишет в заключение статьи автор.

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