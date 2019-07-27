Поступок четырех азербайджанцев, которые вытащили из охваченного пламенем BMW 33-летнего экибастузца Дениса Арих, вызвал широкий общественный резонанс: казахстанцы считают правильным наградить отважную четверку государственными наградами. Об этом Minval.az сообщает со ссылкой на Total.kz.

«За спасение человеческой жизни надо мужчин представить к награде. Он ведь мог сгореть!» – написала в социальных сетях Бахытжан Ахметова.

Ее мнение поддерживают многие казахстанцы.

«Вы спасли хорошего человека, и вы заслужили большого уважения и показали людской поступок», – оставил свой комментарий в группе kolesa_ekibasa в Инстраграм пользователь arsenbegimbetov.

Как пишут казахстанцы, именно в экстремальных ситуациях проявляются все человеческие качества, а эти мужчины показали, что у нас много хороших людей.

«Поступок действительно героический! Хотя ситуация и страшная, но выглядит лучом света на фоне политических событий и другого негатива нашей действительности!» – написала Татьяна Колесова.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 24 июля в 20 километрах от казахстанского города Экибастуза. Автомашина BMW вылетела в кювет и загорелась. За несколько минут до взрыва 33-летнего Дениса Ариха из салона вытащили четверо азербайджанцев, которые проезжали мимо и заметили пламя: 30-летний Рамиль Гафаров, 31-летний Аяз Амалиев, 35-летний Расим Рызаев и 27-летний Фуат Гурбанов.

Бригада скорой неотложной помощи с травмами различной степени тяжести доставила пострадавшего в Экибастузскую центральную городскую больницу, где ему экстренно сделали операцию.

«Мы рыбачили весь день и уже ехали домой. До города оставалось где-то 20 километров. Я сидел за рулем и увидел огонь. Нельзя было мимо проезжать, мне сразу пришла мысль: «А что с людьми?». На улице было темно, а трасса пустая, редкие машины встречались по дороге. Разбудил всех, и побежали на помощь. Увидели, что там человек, он пристегнут и не двигается. Вся машина уже горела. Дверь была помята, и открыть не смогли. Расим намотал на руку чью-то куртку и так через заднюю дверь вытащил человека. Хорошо, что он был там один, потому что потом машина взорвалась. У него штаны горели, но мы успели потушить. Он был весь в крови. Потом кто-то проезжал, посмотрел и сказал, что он умер. Вторая машина остановилась, а потом тоже уехала. Мы вызвали полицию, прикрыли его курткой, и сели в машину, потому что начался дождь. Думали, наверное, человек уже умер, потому что признаков жизни не было. А потом вдруг кто-то начал стучаться к нам. Оказалось, что это водитель машины жив, он очнулся и попросил помощи. Медики приехали быстро, где-то через 15-20 минут, и сразу его увезли», – рассказал детали спасательной операции на дороге Рамиль Гафаров.

«Он был в коме, у него, как мне рассказали, губы уже были синие, давление упало, и медики провели успешную реанимацию. Считайте, что его вытащили буквально на этот свет. Он потерял много крови. Я не перестаю всех благодарить, и наших врачей, и мужчин, конечно, которые оказались рядом. Они не побоялись и из огня его достали. Спасибо всем большое!» – отметила супруга Дениса Дарья Арих, добавив, что она уже навестила мужа в отделении реанимации.

Между тем, как рассказал самый молодой участник спасательной операции на трассе, 25-летний Фуад Гурбанов, он до сих пор не может прийти в себя после той кошмарной ночи.

«Все как будто перед глазами. Когда приехали в Экибастуз, не мог найти себе место. Ночью не мог спать, снился этот пожар, и всего час, наверное, спал, и очнулся от какого-то кошмара. Не думали же, что такое по дороге увидим. Для нас для всех это было впервые в жизни – оказаться в такой ситуации, где решение нужно было принимать моментально и всем вместе автоматически действовать. Не думаю, что мы совершили что-то сверхневероятное или уникальное, это просто наша человеческая обязанность. Это я, кстати, сказал брату, чтобы быстро включил сотку и зафиксировал, но не для того, чтобы хвастаться, а чтобы потом, если вдруг пригодится полиции или родным, им все передать. Это ж доказательство, как все произошло, как машина горела», – рассказал Фауд Гурбанов.

Фуад родом из села Гарадолаг Агджабединского района, и вот уже шесть лет как живет в Экибастузе.

«Мне нравится в Экибастузе, вообще все нравится в Казахстане, поэтому я решил жить здесь. Работаю администратором, помогаю брату, меня все устраивает. У моих друзей уже есть семьи, дети, а я самый младший из них, и пока не женат. Сейчас, когда все узнали о происшествии на дороге, многие подходят, говорят спасибо. Это очень приятно», — отметил он.

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