Правительство Армении планирует начать строительство новой, третьей по счету дороги, соединяющей оккупированный нагорно-карабахский регион Азербайджана с Арменией. Протяжённость дороги составит около 150 км. Об этом заявил секретарь Совета безопасности страны-оккупанта Армен Григорян.

По его словам, «соответствующее решение уже принято».

Он добавил, что планируется построить дорогу в сжатые сроки — в 2020 году, финансовые средства для строительства есть.

Хотя секретарь Совета безопасности сообщил, что соответствующее решение уже принято и финансовые средства также имеются, в министерстве территориального развития и инфраструктур Армении сообщили, что проект пока находится на стадии идеи и они не могут сообщить каких-либо деталей.

Между тем в экспертном сообществе Армении высмеяли заявление Григоряна. К примеру, политолог Акоп Варданян считает заявление секретаря Совбеза Армении преждевременным, принимая во внимание сообщение министерства территориального развития и инфраструктур о том, что проект находится на стадии идеи.

«Заявление Григоряна может превратиться для новых властей Армении в нереализованное обещание. Оно очень похоже на заявление прежних властей Армении о скором начале строительства железной дороги Армения — Иран или же о строительстве новой АЭС. Мне кажется, что за словами Григоряна последует не начало строительства, а его отставка, потому что чиновник такого ранга не имеет права делать такие безответственные заявления».

Minval.az