Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил правительство страны о последствиях, вплоть до тюремных сроков, если не будет решена проблема падежа скота. Об этом он заявил сегодня в ходе поездки в Ветковский район Гомельской области.

Районное руководство доложило о проблемах с сельскохозяйственным производством, объемы которого не достигают уровня прошлого года, и в числе одной из причин назвало падеж скота.

Однако, указал Лукашенко, эта проблема комплексная, а падеж скота — это следствие, а не причина. «Если ты не можешь накормить поросенка, теленка, не надо их разводить. Если не можешь накормить, отдай тем, у кого есть корм», — заявил президент, чьи слова приводятся на официальном портале главы государства.

Как полагает Лукашенко, решать проблему необходимо, в том числе, при строгом соблюдении технологий и благодаря своевременной заготовке кормов. «Зачем гробить скот?» — недоумевает президент, передает «Росбалт».

При этом он велел взять ситуацию с падежом скота (85 тыс. голов по итогам прошлого года) под жесткий контроль: «Еще раз повторяю для правительства и на будущее: за падеж скота сядете в тюрьму».

В связи с этим Лукашенко поручил Генпрокуратуре продолжать вплотную заниматься данным вопросом, назвав в целом ситуацию недопустимой и дав понять, что «пока еще по-хорошему» разговаривает с ответственными за это чиновниками.

Minval.az