Евросоюз намерен добиться более весомой роли в переговорах о завершении конфликта России и Украины и не исключает прямого контакта с Москвой, пишет Euronews.

«Сейчас есть ожидание, что состоится дискуссия на многостороннем уровне с участием представителей на уровне старших должностных лиц, и ЕС будет присутствовать на этих переговорах. Мы всегда работали над тем, чтобы Украина была в сильной позиции, и всегда работали ради справедливого и прочного мира для Украины. Мы делаем это при каждой возможности», – заявила заместитель главного представителя Еврокомиссии Арианна Подеста.

По ее словам, ЕС на переговорах должны представлять совместно Еврокомиссия, исполнительный орган блока, и Европейский совет, в который входят главы государств и правительств стран-членов.