В Алматинской области Казахстана автомобиль въехал в торговый зал супермаркета, разгромив полки с товарами, сообщает «Zakon.Kz».

«В соцсетях появилось видео с места происшествия, на котором видны последствия аварии. По словам очевидцев, водитель утверждала, что во время движения у нее случился приступ. Что именно произошло с девушкой, пока неизвестно», – отмечается в публикации.

На кадрах виден черный Citroen, остановившийся в торговом зале у отдела товаров для животных. На полу разбросаны упаковки бумажных полотенец, канцелярские принадлежности и другие товары. Последствия происшествия снимают на видео сотрудники магазина.

Местная полиция привлекла водительницу к административной ответственности.

