МИД Узбекистана выразил протест Ирану из-за публикации, в которой Самарканд назвали частью «персидской цивилизации и архитектуры», и потребовал удалить ее из соцсетей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Посла Ирана в Узбекистане Мухаммада Али Искандария 23 октября вызвали в узбекский МИД и вручили ему ноту протеста. Поводом стала публикация посольства Ирана в Армении в соцсети X. Дипломатическая миссия прокомментировала сообщение госсекретаря США Марко Рубио о посещении Самарканда, охарактеризовав город как часть «персидской цивилизации и архитектуры».

В узбекском МИД заявили, что подобная трактовка односторонне представляет историко-культурное наследие города и использует его в политических целях. В ведомстве подчеркнули, что облик Самарканда отражает многовековую историю узбекского народа, его государственные традиции и культурное развитие.

Там также отметили, что наследие Самарканда, Бухары, Хивы и других исторических городов составляет часть многогранной истории и культуры Узбекистана.

Узбекская сторона потребовала удалить соответствующие публикации со страниц дипломатических представительств в соцсетях и принять меры, чтобы подобные случаи не повторялись. В МИД подчеркнули, что официальные материалы дипломатических миссий должны отвечать принципам взаимного уважения и доверия.

При этом ведомство заявило, что Узбекистан ценит отношения с Ираном, основанные на взаимном уважении, но сохраняет принципиальную позицию в вопросах трактовки своего историко-культурного наследия.