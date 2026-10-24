Иран разработал планы атак на подводные коммуникационные кабели в Персидском заливе на случай новых ударов США и Израиля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных представителей иранских служб безопасности.

Собеседники агентства не уточнили, где и каким образом Тегеран намерен проводить атаки. Один из них сообщил, что Иран также планирует препятствовать ремонту поврежденных кабелей, чтобы продлить перебои со связью и интернетом.

«Если Иран подвергнется нападению, больше не будет никаких красных линий — [удары затронут] от подводных кабелей до военных баз, в том числе секретных», — заявил один из источников Reuters. Он предостерег Вашингтон от попыток «играть с огнем» и заявил, что Иран имеет полный доступ к подводным кабелям и может легко их уничтожить.

Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Мохебби ранее уже говорил, что Иран может атаковать семь крупных интернет-кабелей под Ормузским проливом в случае ударов по иранской инфраструктуре.