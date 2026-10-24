План российской армии по захвату Краматорска и Славянска сорван, подразделения ВС РФ на этом участке перешли к обороне, заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса Украины Максим Жорин. Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам Жорина, российские военные рассчитывали взять города в «клешни», чтобы затем разгромить оказавшиеся внутри украинские подразделения. Однако в ходе операции «Вивальди» одну из таких «клешней» удалось полностью уничтожить.

«Это позволило не только остановить продвижение противника, но и отвергнуть его. Теперь россияне в полосе ответственности наших подразделений думают уже не о наступательных действиях, а только об обороне», – отметил Жорин.

Он добавил, что действия украинских сил вынудили российскую армию сосредоточиться на стабилизации фронта и удержании уже занимаемых позиций.