Йеменские хуситы заявили об ударе по военному лагерю и военно-морской базе в Адене, где саудовские офицеры готовили силы для боевых действий против движения.

«Наши вооруженные силы… нанесли удар по скоплениям саудовского противника в так называемом лагере Ан-Наср и на военно-морской базе в Адене», – написал военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа в своем Telegram-канале.

По словам Сариа, подготовкой сил на этих объектах руководили саудовские офицеры во главе с бригадным генералом Бадром Салахом аль-Харби. Он подчеркнул, что эти формирования готовились к «нападению на йеменский народ и его вооруженные силы».

Представитель хуситов также призвал йеменцев пересмотреть свою позицию и не вступать в ряды просаудовских сил для участия в боевых действиях.

Тем временем представитель министерства здравоохранения и окружающей среды в правительстве хуситов Анис аль-Асбахи сообщил о гибели по меньшей мере четырех человек в результате авиаудара аравийской коалиции по жилым домам в провинции Ходейда на западе Йемена. Еще один ребенок получил тяжелые ранения.