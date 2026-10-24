Режим тишины в Олешках начнет действовать 27 октября в 03:00 по киевскому времени, договоренность об этом достигнута между украинской и российской переговорными группами, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Об этом передает РБК-Украина.

По словам Лубинца, он провел онлайн-встречу с руководительницей российской переговорной группы Яной Лантратовой, на которой стороны обсудили взаимодействие гуманитарной миссии в Олешках.

Украинская сторона подтвердила начало режима тишины 27 октября в 03:00 по Киеву, российская – в 04:00 по Москве. Это одно и то же время.

Участники встречи также обсудили другие ранее согласованные детали и обменялись информацией. По словам Лубинца, стороны убедились, что действуют в соответствии с предварительными договоренностями и выполняют взятые на себя обязательства.