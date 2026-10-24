Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил юных футболистов сборной страны с победой над Тимор-Лесте со счетом 6:0 на чемпионате мира FIFA U-15 в Баку.

Алиев вместе с первой леди Мехрибан Алиевой, членами семьи и президентом FIFA Джанни Инфантино понаблюдал за матчем, после которого встретился с игроками азербайджанской команды.

«Еще раз поздравляю. Вы продемонстрировали прекрасную игру. Все забитые голы были великолепными – один лучше другого. Видно, что комбинации были выстроены с большим мастерством и профессионализмом. Поэтому вы порадовали всех нас», – сказал глава государства на встрече.

Он подчеркнул, что проведение турнира такого масштаба стало большим событием для Азербайджана, а победа национальной сборной в матче открытия навсегда останется в истории.