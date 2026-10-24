Европа должна ускорить создание альтернатив спутниковым системам Starlink и Starshield, чтобы Украина не зависела от решений Илона Маска и политики президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Independent.

Журналисты подчеркнули, что ситуация со Starlink, а также соглашение США о дизельном топливе и отмена некоторых санкций против РФ свидетельствуют о том, что ни Маск, ни Трамп не хотят победы Украины.

При этом продолжение передачи Украине американских разведданных и предоставления спутниковой связи свидетельствует о том, что Трамп не намерен просто обеспечивать России легкую победу, отмечает издание.

«Украина и ее более решительные союзники знают: неразумно полагаться на непредсказуемых людей в Вашингтоне, когда речь идет о защите независимости Украины», — говорится в статье.

The Independent считает, что Европа вместе с Украиной должна ускорить разработку собственных альтернатив Starlink и Starshield. При этом авторы признают, что такая работа уже ведется, а Украина демонстрирует высокую способность к внедрению военных инноваций.

Особое внимание издание уделяет Starshield, называя систему жизненно важным для безопасности Запада инструментом. По мнению журналистов, подобная технология не должна находиться под контролем одного человека и использоваться по его собственному усмотрению.

В статье также утверждается, что постепенное сокращение американской поддержки Украины стало одним из наиболее спорных эпизодов внешней политики США после Второй мировой войны.