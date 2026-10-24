Обломки двух баллистических ракет, запущенных йеменскими хуситами и перехваченных саудовской ПВО, упали в нескольких районах на западе Саудовской Аравии, в том числе в Мекке и Медине, сообщило Главное управление гражданской обороны королевства.

«В субботу… силы гражданской обороны в регионах Мекка и Медина зафиксировали падение обломков после перехвата двух баллистических ракет, запущенных террористами-хуситами», — говорится в заявлении ведомства, которое приводит Саудовское агентство печати.

По данным ведомства, фрагменты ракет также упали в Джидде, Эт-Таифе и Рабиге. Власти приняли все предусмотренные меры безопасности.

