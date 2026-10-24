Президент США Дональд Трамп заявил, что может перенести зал для брифингов в другое место, где журналисты будут «менее назойливыми».

«В СМИ появилась недостоверная информация о том, что я намерен перенести зал для проведения брифингов Белого дома и вернуть находящийся прямо под ним старый бассейн. Хотя я и могу перенести фейковые СМИ в место, где они будут менее назойливыми, старый бассейн никогда не вернут. Я никогда даже и не думал о том, чтобы сделать такую глупость!» — написал американский лидер в Truth Social. Глава вашингтонской администрации не уточнил, где могут в будущем проводить брифинги для журналистов.

Ранее The New York Times сообщила, что Трамп неоднократно обсуждал с бывшим пресс-секретарём Кэролайн Ливитт возможность вернуть бассейн, закрытый при президенте Ричарде Никсоне ради размещения журналистов.