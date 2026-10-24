Йеменские хуситы заявили об ударах по нефтяным объектам Saudi Aramco, аэропортам и военной базе в Саудовской Аравии, назвав их ответом на атаки коалиции по Йемену.

«Вооруженные силы… провели семь военных операций с использованием баллистических ракет и беспилотников», – написал военный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа в своем Telegram-канале.

По его словам, атакам подверглись объекты Saudi Aramco в Янбу, нефтеперерабатывающий завод в Рабиге, станции перекачки сырой нефти и нефтепровод «Восток – Запад». Кроме того, хуситы заявили об ударах по международным аэропортам имени короля Халида в Эр-Рияде и имени короля Фахда в Даммаме, аэропорту Наджрана и авиабазе в Хамис-Мушайте.

По словам Сариа, что удар по аэропорту в Даммаме привел к приостановке воздушного сообщения.

Представитель «Ансар Аллах» назвал атаки ответом на действия аравийской коалиции. По его словам, за последние 24 часа альянс «нанес 100 авиационных ударов» по территории Йемена, в том числе по столице страны Сане.