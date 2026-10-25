Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что немецкая экономика испытывает давление, однако у страны по-прежнему есть серьезные преимущества.

«Мы должны обновить экономические, социально-политические и общественные основы нашей страны так, чтобы они служили нам и в последующие десятилетия. Дорогие друзья, результаты выборов ничего в этом не меняют. Сейчас это особенно важно, потому что наша экономика испытывает давление», – сказал Мерц на съезде Христианско-социального союза (ХСС) в Мюнхене. Трансляцию вел YouTube-канал партии.