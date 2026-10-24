Сборная Азербайджана разгромила команду Тимора-Лешти со счетом 6:0 в своем первом матче на чемпионате мира и фестивале U-15 в Баку.
Встреча прошла в Baku Crystal Hall. Дублями отметились Мюшфиг Заманов и Гасан Махмедов, еще по одному голу забили Юсиф Ализаде и Асиф Аллахвердизаде.
Матчи чемпионата мира U-15 проходят в Говсанском спортивном комплексе, а финал состоится 30 октября в Baku Crystal Hall.
Следующие игры сборная Азербайджана проведет 25 октября: в 12:45 команда встретится с Андоррой, а в 19:30 — с Австралией. Оба матча пройдут на площадке 10A Говсанского спорткомплекса.