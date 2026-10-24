Глава SpaceX Илон Маск заявил, что украинские военные использовали спутниковую связь Starlink для нанесения ударов беспилотниками, хотя такая возможность не предусмотрена условиями использования системы.

«Использование Starlink, гражданского коммерческого сервиса, для нанесения наступательных ударов беспилотниками с целью убийства людей никогда не было разрешено и не должно быть разрешено. Starshield, другая система, находится под контролем правительства США. Что они решат с ней делать, зависит только от них», – написал Маск в X.

При этом он подчеркнул, что Starlink играет решающую роль в обороне Украины, поскольку это «единственная система, которую невозможно заглушить или уничтожить».