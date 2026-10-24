В Ормузском проливе нефтяной супертанкер с сырой нефтью подвергся нападению при выходе из пролива, после чего был слышен взрыв, сообщает иранское агентство Fars.

«В Ормузском проливе был слышен звук взрыва; нефтеналивной супертанкер (VLCC) с сырой нефтью подвергся нападению при выходе из пролива», – говорится в сообщении.

Агентство также опубликовало изображения, предположительно полученные со спутника Sentinel-2. По его данным, на них «зафиксировано потемнение» в задней части судна, за командной надстройкой.

При этом Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), публикующий сводки об инцидентах с судами, не сообщал о происшествиях на этом участке Ормузского пролива.