Подозреваемым в причастности к крупному пожару в бывшем чайном домике Адольфа Гитлера «Орлиное гнездо» в Баварии оказался 33-летний житель Берлина, сообщает Bild со ссылкой на представителя местной полиции.

По данным издания, мужчину, предположительно уроженца Баварии, задержали вскоре после происшествия неподалеку от горящего здания. Он ехал на мотоцикле навстречу экстренным службам, направлявшимся к месту пожара. Полицейские остановили мотоциклиста и задержали его при содействии пожарных.

Как пишет Bild, во время задержания мужчина вел себя неадекватно. Сейчас он находится под стражей, с ним проводят следственные действия и допрос.

Мотивы предполагаемого поджигателя и возможные улики против него пока не раскрываются. Причина пожара остается неизвестной, а причастность задержанного к возгоранию еще предстоит установить.

«Орлиное гнездо» – бывший чайный домик Гитлера на горе Кельштайн, одна из известных туристических достопримечательностей Баварии.