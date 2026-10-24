Несколько десятков тысяч человек вышли на улицы Мадрида, чтобы защитить государственную пенсионную систему от возможной приватизации и потребовать повышения пенсий, сообщают испанские СМИ.

Участники демонстрации призвали власти сохранить покупательную способность пенсионеров и усилить их социальную защиту. Среди требований – повысить пенсии и уравнять минимальную пенсию с минимальной зарплатой.

Акцию организовал Государственный координатор по защите государственной пенсионной системы, который каждый октябрь собирает в Мадриде пенсионеров со всей Испании.

Организаторы обратили внимание на то, что некоторым пожилым людям пенсии не хватает до конца месяца. Из-за этого им становится сложнее позволить себе полноценное питание, медицинскую помощь и достойное жилье. Дополнительную нагрузку на наиболее уязвимые группы населения создает рост цен.

Демонстрация прошла на фоне обострения политических споров о будущем пенсионной системы за несколько недель до всеобщих выборов, назначенных на 29 ноября.