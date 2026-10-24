Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил благодарность Азербайджану за сотрудничество и поддержку в организации чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15, которые впервые проходят в Баку.

В день открытия турнира Инфантино встретился с вице-премьером Азербайджана Самиром Шарифовым.

«Выражаю искреннюю благодарность вице-премьеру и Азербайджанскому государству за тесное сотрудничество и поддержку в проведении этого важного юношеского турнира», — написал глава ФИФА после встречи на своей странице в Instagram.

По его словам, мероприятие открывает возможности для развития молодых талантов и подтверждает, что футбол доступен каждому и объединяет людей во всём мире.